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На Буковине будут судить судмедэксперта, который за 6000 евро «решал вопрос» об уклонении от мобилизации

19:55, 30 марта 2025
Судмедэксперт за деньги обещал помочь военнообязанному, задержанному при попытке побега из Украины избежать ответственности и мобилизации.
На Буковине будут судить судмедэксперта, который за 6000 евро «решал вопрос» об уклонении от мобилизации
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На Буковине будут судить судмедэксперта, который за 6 тысяч евро «решал вопрос» уклонения от мобилизации. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

Установлено, что судмедэксперт одного из районных отделений областного бюро судебно-медицинской экспертизы наладил схему незаконного обогащения.

Фигурант пообещал помочь военнообязанному мужчине, которого накануне задержали сотрудники пограничной службы за попытку незаконного пересечения государственной границы.

За 6000 евро судмедэксперт должен был «решить вопрос», чтобы его «клиент» избежал административной ответственности, а также чтобы его документы не попали в ТЦК для дальнейшей мобилизации.

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прокуратура взятка обвинительный акт мобилизация военнообязанный пересечение границы

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