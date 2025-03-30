В Виннице должностное лицо больницы переплатила за оборудование почти 2 млн грн

Служебная халатность 28-летней должностной лица стоила предприятию два млн грн.

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В Виннице 28-летней чиновнице одного из коммунальных некоммерческих предприятий сообщено о подозрении в служебной халатности, что привело к значительным финансовым потерям. Об этом сообщает областная прокуратура. ​

Следствие установило, что подозреваемая, ответственная за вопросы закупок, перед объявлением тендера не провела должного анализа рыночных цен на медицинское оборудование. В результате предприятие приобрело необходимое оборудование по цене, завышенной на 1,8 млн грн, что нанесло существенный ущерб бюджету.

Прокуратура уже подала в суд ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения. Согласно части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины, служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия, карается лишением свободы на срок до пяти лет.

Расследование продолжается, правоохранительные органы принимают меры по установлению всех обстоятельств дела и возмещению нанесенного ущерба.

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