Практика судов
  1. В Украине

В Виннице должностное лицо больницы переплатила за оборудование почти 2 млн грн

23:58, 30 марта 2025
Служебная халатность 28-летней должностной лица стоила предприятию два млн грн.
В Виннице должностное лицо больницы переплатила за оборудование почти 2 млн грн
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Виннице 28-летней чиновнице одного из коммунальных некоммерческих предприятий сообщено о подозрении в служебной халатности, что привело к значительным финансовым потерям. Об этом сообщает областная прокуратура. ​

Следствие установило, что подозреваемая, ответственная за вопросы закупок, перед объявлением тендера не провела должного анализа рыночных цен на медицинское оборудование. В результате предприятие приобрело необходимое оборудование по цене, завышенной на 1,8 млн грн, что нанесло существенный ущерб бюджету.

Прокуратура уже подала в суд ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения. Согласно части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины, служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия, карается лишением свободы на срок до пяти лет.

Расследование продолжается, правоохранительные органы принимают меры по установлению всех обстоятельств дела и возмещению нанесенного ущерба.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Законопроект об изменении порядка рассмотрения пенсионных и социальных дел не решает проблему нехватки средств на выплаты, но ускорит судебный процесс — Денис Маслов

Как отметил Денис Маслов, этот законопроект не решает глобальную проблему нехватки средств для выплаты всех социальных гарантий, но позволит получить решение суда быстрее.

Для будущих водителей вместо медосмотра введут обязанность пройти комплексное медицинское обследование

При этом данные о состоянии здоровья водителей и кандидатов в водители будут передаваться из электронной системы здравоохранения (ЭСОЗ), которая взаимодействует с Реестром военнообязанных.

Контроль в сфере коммерческого учета коммунальных услуг будет осуществлять Госпотребслужба — Кабмин зарегистрировал законопроект

Как отмечает правительство, законом об учете Госпотребслужба не уполномочена на проведение проверок в сфере коммерческого учета коммунальных услуг, обслуживания узлов учета — распределителей тепловой энергии, формирования и предоставления потребителям счетов на оплату коммунальных услуг, и это необходимо исправить.

Для привлечения к уголовной ответственности за неподачу декларации предварительное письменное уведомление от НАПК не требуется – позиция Верховного Суда

Верховный Суд не согласился с позицией апелляционного суда о том, что отсутствие уведомления НАПК о факте неподачи декларации лицом исключает возможность привлечения его к уголовной ответственности по статье 366-3 УК.

«Ресурса в районе больше нет» – суд оправдал одного из руководителей ТЦК, который не смог выполнить план мобилизации

В ТЦК и СП рассказали, что не смогли выполнить план мобилизации из-за отсутствия в районе достаточного количества военнообязанных, подходящих по возрасту и состоянию здоровья.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Завальнюк
    Ігор Завальнюк
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Людмила Косик
    Людмила Косик
    суддя Святошинського районного суду міста Києва