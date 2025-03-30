С 2026 года криптоактивы в Японии могут получить юридический статус

Криптоактивы станут финансовыми продуктами – Япония готовится обновить законодательство.

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Япония намерена признать криптоактивы финансовыми продуктами. Об этом сообщает Reuters.

В частности, Агентство финансовых услуг Японии (FSA) планирует обновить законодательство, регулирующее финансовые рынки, и предоставить криптоактивам официальный правовой статус.

В рамках запланированных изменений криптоактивы подпадут под правила противодействия инсайдерской торговле — то есть торговля на основе нераскрытой внутренней информации будет запрещена.

FSA готовится внести соответствующий законопроект в парламент уже в 2026 году, отмечает издание.

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