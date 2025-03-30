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З 2026 року криптоактиви в Японії можуть отримати юридичний статус

19:01, 30 березня 2025
Криптоактиви стануть фінансовими продуктами — Японія готується оновити законодавство.
З 2026 року криптоактиви в Японії можуть отримати юридичний статус
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Японія має намір визнати криптоактиви як фінансові продукти. Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, Агентство фінансових послуг Японії (FSA) планує оновити законодавство, яке регулює фінансові ринки, і надати криптоактивам офіційний правовий статус.

У межах запланованих змін криптоактиви підпадатимуть під правила боротьби з інсайдерською торгівлею — тобто торгівлю на основі нерозголошеної внутрішньої інформації буде заборонено.

FSA готується внести відповідний законопроєкт до парламенту вже у 2026 році, повідомляє видання.

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Японія криптовалюта

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