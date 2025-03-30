З 2026 року криптоактиви в Японії можуть отримати юридичний статус

Криптоактиви стануть фінансовими продуктами — Японія готується оновити законодавство.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Японія має намір визнати криптоактиви як фінансові продукти. Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, Агентство фінансових послуг Японії (FSA) планує оновити законодавство, яке регулює фінансові ринки, і надати криптоактивам офіційний правовий статус.

У межах запланованих змін криптоактиви підпадатимуть під правила боротьби з інсайдерською торгівлею — тобто торгівлю на основі нерозголошеної внутрішньої інформації буде заборонено.

FSA готується внести відповідний законопроєкт до парламенту вже у 2026 році, повідомляє видання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.