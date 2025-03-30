З 2026 року криптоактиви в Японії можуть отримати юридичний статус

Японія має намір визнати криптоактиви як фінансові продукти. Про це повідомляє Reuters.
Зокрема, Агентство фінансових послуг Японії (FSA) планує оновити законодавство, яке регулює фінансові ринки, і надати криптоактивам офіційний правовий статус.
У межах запланованих змін криптоактиви підпадатимуть під правила боротьби з інсайдерською торгівлею — тобто торгівлю на основі нерозголошеної внутрішньої інформації буде заборонено.
FSA готується внести відповідний законопроєкт до парламенту вже у 2026 році, повідомляє видання.
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