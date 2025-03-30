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У Бучі зведуть новий меморіал пам’яті жертв та подій російської окупації

23:29, 30 березня 2025
Меморіал зведуть на території Храму Святого Андрія Первозванного та Усіх Святих.
У Бучі зведуть новий меморіал пам’яті жертв та подій російської окупації
Фото: Анатолій Федорук
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У Бучі з’явиться новий меморіал, покликаний зберегти пам’ять про події окупації та людей, які не пережили ті дні. Зведуть його на території Храму Святого Андрія Первозванного та Усіх Святих, де була розташована братська могила жертв російських окупантів. Про це розповів бучанський міський голова Анатолій Федорук у Фейсбук.

“Цей простір пам’яті розповідатиме про 33 дні окупації — не через цифри чи дати, а через форму, матеріал, тишу. Головна споруда матиме перевернуту конструкцію — як символ перевернутого життя містян, які втратили все. А коридор, що занурюється під землю і повертається назад до світла, передає шлях, яким пройшли люди — від страху до надії”, – розповів мер Бучі.

Поряд буде розташована штучна водойма. Її береги вкриють таблички з іменами загиблих. 

Фото: Анатолій Федорук

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