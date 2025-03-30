В Буче построят новый мемориал памяти жертв и событий российской оккупации

Мемориал построят на территории Храма Святого Андрея Первозванного и Всех Святых.

Фото: Анатолий Федорук

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В Буче появится новый мемориал, призванный сохранить память о событиях оккупации и людях, не переживших те дни. Построят его на территории Храма Святого Андрея Первозванного и Всех Святых, где была расположена братская могила жертв русских окупантов. Об этом рассказал бучанский городской голова Анатолий Федорук в Фейсбуке.

"Это пространство памяти будет рассказывать о 33 днях оккупации - не через цифры или даты, а через форму, материал, тишину. Главное сооружение будет иметь перевернутую конструкцию - как символ перевернутой жизни потерявших все ушедших людей.

Рядом будет расположен искусственный водоем. Ее берега покроют таблички с именами погибших.

Фото: Анатолий Федорук

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