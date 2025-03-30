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У Вінниці посадовиця лікарні переплатила за обладнання майже 2 млн грн

23:58, 30 березня 2025
Службова недбалість 28-річної посадовиці коштувала підприємству два млн грн.
У Вінниці посадовиця лікарні переплатила за обладнання майже 2 млн грн
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У Вінниці 28-річній посадовиці одного з комунальних некомерційних підприємств повідомлено про підозру у службовій недбалості, що призвела до значних фінансових втрат. Про це повідомляє обласна прокуратура. ​

Слідство встановило, що підозрювана, відповідальна за питання закупівель, перед оголошенням тендеру не провела належного аналізу ринкових цін на медичне обладнання. Внаслідок цього підприємство придбало необхідне устаткування за ціною, завищеною на 1,8 млн грн, що завдало суттєвих збитків бюджету.​

Прокуратура вже подала до суду клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Згідно з частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України, службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки, карається позбавленням волі на строк до п'яти років.​

Розслідування триває, правоохоронні органи вживають заходів для встановлення всіх обставин справи та відшкодування завданих збитків.

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