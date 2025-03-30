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Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу відвідає Угорщину попри ордер МКС на його арешт

16:55, 30 березня 2025
Орбан запросив Нетаньягу, пообіцявши, що ордер Міжнародного кримінального суд на арешт виконано не буде.
Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу відвідає Угорщину попри ордер МКС на його арешт
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Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 2 квітня здійснить візит до Угорщини попри ордер на його арешт від Міжнародного кримінального суду. Про це повідомляє Bloomberg.

Під час свого візиту Нетаньягу має зустрітись із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном

Видання Times of Israel вказує, що Орбан запросив Нетаньягу відвідати Угорщину, заявивши, що він гарантує, що ордер на арешт ізраїльського прем’єра, виданий МКС, не буде виконаний.

Візит Нетаньягу триватиме до 6 квітня.

Як відомо, Угорщина є підписантом статуту Римського статуту МКС. Однак Орбан раніше відхилив рішення Міжнародного кримінального суду про арешт ізраїльського прем’єр-міністра.

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Нетаньягу та Галланта. Їх звинуватили у нібито злочинах у секторі Газа.

Нідерланди пообіцяли заарештувати прем’єра Ізраїлю Нетаньяху за ордером МКС, якщо він приїде до країни. Також очільниця німецького МЗС Анналена Бербок не виключила арешту Нетаньягу в Німеччині за ордером МКС.

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Угорщина Орбан Ізраїль Нетаньягу

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