Трамп «взбешен» поведением Путина и пригрозил пошлинами на российскую нефть — NBC News

Президент США заявил, что может ввести дополнительные пошлины на российскую нефть, если не будет соглашения о прекращении огня,

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Президент США Дональд Трамп заявил, что он «взбешён» поведением Путина и пригрозил ввести дополнительные пошлины на российскую нефть. Об этом сообщает NBC News.

«Всего несколько часов назад президент Трамп позвонил мне и сказал, что он «взбешён» на Путина и пригрозил ввести дополнительные пошлины на российскую нефть», — рассказала журналистка NBC Кристен Уэлкер.

Сообщается, что Трамп разгневан на Путина из-за того, что тот поставил под сомнение доверие к Президенту Владимиру Зеленскому.

Президент США отметил, что может ввести вторичные пошлины на всю российскую нефть, если не сможет договориться с Россией о перемирии в Украине и если решит, что в этом виновата Москва.

Во время телефонного интервью с Уэлкер президент США заявил: «Если нам с Россией не удастся заключить соглашение о прекращении кровопролития в Украине, и если я буду считать, что в этом виновата Россия — а это может быть и не так — но если я решу, что виновата именно Россия, я введу вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России».

Президент США добавил, что если «вы покупаете нефть у России, то не сможете вести бизнес в США». По его словам, такая пошлина составит 25% на всю нефть и 25-50% нефтепродуктов.

«Путин знает, что я зол, но у нас с ним очень хорошие отношения, и мой гнев быстро проходит, если Путин делает правильные вещи», — добавил Трамп.

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