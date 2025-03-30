Дональд Трамп пригрозив Ірану бомбардуваннями, якщо країна не укладе ядерну угоду

Натомість Іран, попри відмову від прямих переговорів, залишає відкритими можливості для непрямих контактів.

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Президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану бомбардуваннями та вторинними тарифами, якщо країна не погодиться на укладання ядерної угоди. Про це повідомляє NBC News.

«Якщо вони не укладуть угоду, буде бомбардування — і це буде бомбардування, якого вони ніколи раніше не бачили», — цитує президента США журналістка NBC Крістен Велкер.

За словами Трампа, між США та Іраном тривають перемовини.

Напередодні президент Ірану Масуд Пезешкіян заявив, що Тегеран відхилив пропозицію про прямі переговори зі США у відповідь на лист Дональда Трампа щодо ядерної угоди. Про це повідомляє Politico.

Пезешкіян вказав, що попри відмову від прямих переговорів, Іран залишає відкритими можливості для непрямих контактів.

«Хоча можливість прямих переговорів між двома сторонами була відхилена в цій відповіді, було підкреслено, що шлях для непрямих переговорів залишається відкритим», — зазначив він.

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