Доходи Володимира Зеленського і його родини 2024 року склали понад 15 мільйонів гривень – декларація

Президент України оприлюднив декларацію про доходи та витрати за 2024 рік.

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Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про доходи та витрати за 2024 рік. Про це повідомляє Офіс Президента.

Згідно з декларацією, доходи Глави держави та членів його сім’ї склали 15 млн 286 тис. 193 гривні, зокрема дохід від погашення облігацій внутрішніх державних позик – 8 млн 585 тис. 532 грн.

Доходи родини Президента у 2024 році складалися із заробітної плати Глави держави, банківських відсотків і доходу від надання власної нерухомості в оренду. Загалом ця сума доходу склала 6 млн 700 тис. 661 грн.

«Збільшення доходів родини президента України порівняно з попереднім роком відбулося завдяки відновленню надходження повної суми орендних платежів», — зазначили в Офісі Президента.

Також в ОП додали, що залишок грошових коштів родини Глави держави на кінець 2024 року значно не змінився.

Інших суттєвих змін щодо активів, нерухомого майна, транспортних засобів у родині Президента у 2024 році не відбулося.

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