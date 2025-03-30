У Києві побили ветерана за зауваження через російську музику — поліція встановлює обставини

В результаті конфлікту з компанією відпочиваючих військовий отримав тілесні ушкодження.

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У Голосіївському районі Києва побили ветерана. Правоохоронці встановлюють всі обставини. Про це повідомляє столична поліція.

Вказується, що інцидент стався ввечері в 29 березня одному з дворів Голосіївського району.

Так, між ветераном та компанією відпочиваючих громадян виник конфлікт, під час якого чоловіку нанесли тілесні ушкодження.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група управління поліції, яка встановила всіх учасників конфлікту.

«Відомості відносно зазначеної події зареєстровані до журналу єдиного обліку, наразі проводиться перевірка», — зазначили в поліції.

Напередодні в мережі зʼявилась інформація, що ветерана побили за зауваження через російську музику.

Волонтерка в соцмережах повідомила, що інцидент стався в одній із альтанок, де компанія відпочиваючих слухала російську музику. Військовий підійшов до них та попросив вимкнути – у відповідь в нього полетіла пляшка. За інформацією, постраждав сам ветеран, його дружина і волонтерка.

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