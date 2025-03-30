Суд у Львові виніс вирок військовому, який вчинив СЗЧ та не з’являвся на службу понад рік

Старшому солдату присудили 5 років позбавлення волі.

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У Львові судили військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину та не з’являвся на службу понад рік. Вирок у справі № 465/4485/24 виніс Франківський районний суд Львова.

У матеріалах справи вказується, що уродженець Запорізької області проходив військову службу за контрактом у званні старшого солдата з вересня 2020 року.

Так, у квітні 2023 року військовослужбовець самовільно, без дозволу командира залишив військову частину та не з’являвся на службу понад рік – до травня 2024 року. Цей час проводив на власний розсуд.

«У період з 20.04.2023 по 30.05.2024 старший солдат проводив час на власний розсуд, обов’язки військової служби не виконував, свою належність до Збройних Сил України, а також той факт, що він незаконно перебуває за межами місця служби, приховував», — вказується у матеріалах справи.

У суді обвинувачений свою вину визнав. Він запевнив, що має бажання далі продовжувати військову службу та просив його суворо не карати.

Підсудний також підтвердив, що в Пустомитівському районному суді розглядається кримінальне провадження про його обвинувачення у здійснені грабежу (ч. 4 ст. 186 ККУ).

Суд проаналізував матеріали справи і визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 407 КК України та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення через суд, який ухвалив судове рішення.

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