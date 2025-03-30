Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Суд у Львові виніс вирок військовому, який вчинив СЗЧ та не з’являвся на службу понад рік

18:43, 30 березня 2025
Старшому солдату присудили 5 років позбавлення волі.
Суд у Львові виніс вирок військовому, який вчинив СЗЧ та не з’являвся на службу понад рік
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Львові судили військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину та не з’являвся на службу понад рік. Вирок у справі № 465/4485/24 виніс Франківський районний суд Львова.

У матеріалах справи вказується, що уродженець Запорізької області проходив військову службу за контрактом у званні старшого солдата з вересня 2020 року.

Так, у квітні 2023 року військовослужбовець самовільно, без дозволу командира залишив військову частину та не з’являвся на службу понад рік – до травня 2024 року. Цей час проводив на власний розсуд.

«У період з 20.04.2023 по 30.05.2024 старший солдат проводив час на власний розсуд, обов’язки військової служби не виконував, свою належність до Збройних Сил України, а також той факт, що він незаконно перебуває за межами місця служби, приховував», — вказується у матеріалах справи.

У суді обвинувачений свою вину визнав. Він запевнив, що має бажання далі продовжувати військову службу та просив його суворо не карати.

Підсудний також підтвердив, що в Пустомитівському районному суді розглядається кримінальне провадження про його обвинувачення у здійснені грабежу (ч. 4 ст. 186 ККУ).

Суд проаналізував матеріали справи і визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 407 КК України та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення через суд, який ухвалив судове рішення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд Львів військові судова практика вирок військовослужбовці мобілізація військова служба СЗЧ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Для притягнення до кримінальної відповідальності за неподання декларації попереднє письмове повідомлення від НАЗК не вимагається – позиція Верховного Суду

Верховний Суд не погодився з позицією апеляційного суду про те, що відсутність повідомлення НАЗК про факт неподання декларації особою виключає можливість притягнення її до кримінальної відповідальності за статтею 366-3 КК.

«Ресурсу в районі більше немає» – суд виправдав одного з керівників ТЦК, який не зміг виконати план мобілізації

У ТЦК та СП розповіли, що не змогли виконати план мобілізації через відсутність у районі достатньої кількості військовозобов’язаних, які б підходили за віком та станом здоров’я.

ДСА протягом 2 місяців обмежить доступ громадян до текстів судових рішень щодо ухилення від мобілізації

Верховна Рада готується прийняти в цілому законопроект стосовно обмеження доступу громадян до певних судових рішень, включно з вироками стосовно ухилення від мобілізації – перелік обмежень.

Депутати пропонують посилити вагу окремих ухвал суддів для ініціювання відповідальності адвокатів

До закону про адвокатуру пропонують внести зміни щодо розширення підстав для дисциплінарного провадження щодо адвокатів.

Верховна Рада прийняла законопроект про розширення повноважень наглядових органів та штрафи для бізнесу за основу

Законопроект про нові штрафи для бізнесу та розширення можливостей органів ринкового нагляду є виконанням вимоги стосовно євроінтеграції.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Фролова
    Ірина Фролова
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Ігор Качур
    Ігор Качур
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Ольга Медуниця
    Ольга Медуниця
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олексій Осіян
    Олексій Осіян
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Оксана Марченко
    Оксана Марченко
    суддя Господарського суду Києва, заступниця голови Ради суддів України