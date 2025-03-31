На Сумщині судитимуть двох медиків, які за хабарі встановлювали військовозобовʼязаним фальшиві діагнози

Голова ВЛК разом із ще двома лікарями за грошову винагороду вносили неправдиві дані до медичних документів пацієнтів.

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На Сумщині судитимуть двох медичних працівників однієї з лікарень Тростянецької громади, які за хабарі встановлювали військовозобовʼязаним фальшиві діагнози. Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

Встановлено, що голова ВЛК разом із ще двома лікарями за грошову винагороду вносили неправдиві дані до медичних документів пацієнтів. Серед фальсифікацій були підроблені висновки про стан здоров’я, незаконні госпіталізації та внесення змін до електронної медичної системи.

Зокрема, один із лікарів сфальсифікував медичний висновок для військовозобов'язаного, визнавши його обмежено придатним до служби. Інший - оформив фіктивну госпіталізацію та вніс неправдиві дані до електронної системи.

Стосовно голови ВЛК ще триває досудове розслідування.

Також одного із військовозобов'язаних, який намагався отримати неправдивий медичний висновок для проходження служби в тилових підрозділах, притягнуто до відповідальності за надання неправомірної вигоди службовим особам (ст. 369 КК України).

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