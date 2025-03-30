У Китаї вчитель жорстоко побив учня, який просто звернувся до нього на ім'я

Вчитель дев’ять разів ударив учня по обличчю після того, як хлопчик звернувся до нього на ім’я.

Фото: Shutterstock

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У Китаї вчитель побив учня через те, що школяр звернувся до нього на ім’я. Вчитель розцінив це як неповагу. Про це повідомляє видання South China Morning Post.

У початковій школі міста Цзоучен, що в провінції Шаньдун на сході Китаю, стався інцидент, який викликав хвилю обурення. Вчитель математики на прізвище Ву дев’ять разів ударив учня п’ятого класу по обличчю після того, як хлопчик під час перерви на фізкультурі гукнув його на ім’я.

Інцидент трапився, коли діти відпочивали на шкільному майданчику.

За словами батьків постраждалого, хлопчик побачив учителя, який проходив повз, і голосно назвав його на ім’я. Ву розлютився, порахувавши це проявом неповаги. Він підійшов до групи учнів, знайшов «винуватця» і почав його бити. Навіть коли хлопчик двічі вклонився, вибачаючись, а інший учитель намагався зупинити Ву, той не припинив насильство. У підсумку дитину вдарили дев’ять разів.

Батьки повідомили, що внаслідок побиття у їхнього сина опухло обличчя, з’явився шум у вухах і постійний головний біль.

«Мій син перебуває в паніці. Я не можу зрозуміти, що він такого зробив, щоб дорослий чоловік його побив», — написала мати хлопчика в соціальних мережах. Вона також додала, що відвезла дитину до лікарні, де медики діагностували травми голови та обличчя.

Сім’я звернулася до поліції та повідомила про інцидент адміністрацію школи, вимагаючи звільнення Ву.

«Хто дав вам право бити мою дитину? Якщо він щось зробив не так, ви могли зателефонувати мені. У вас же є мій номер, чи не так?» — запитала мати у вчителя.

У відповідь Ву заявив: «Я знаю. Але мені за 50, я старий чоловік. Він голосно гукнув моє ім’я в жартівливій манері — це було надзвичайно неповажно. Тож я вдарив його по обличчю. Йому варто навчитися стежити за своєю мовою».

Школа відсторонила Ву від викладання та запропонувала сім’ї компенсацію в розмірі 5000 юанів (близько 700 доларів), але батьки від неї відмовилися.

Наразі поліція розслідує справу, а інцидент викликав широкий резонанс у Китаї, піднявши питання про межі дисципліни в школах.

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