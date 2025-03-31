У Німеччині шукають мера для острова — через оголошення в газеті

У минулому цей підхід уже дозволив владі успішно підібрати людину на іншу посаду.

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Острів Вангероге в Німеччині шукає нового мера через оголошення про вакансію. Про це повідомляє Spiegel.

Три політичні партії — ХДС, СДПН та Зелені, які представлені в раді острова, розмістили оголошення про вакансію в одній із місцевих газет. «У нас ви зможете на відповідальній посаді формувати майбутнє», — йдеться в текст.

За словами представників партій, на Вангероге відчувається нестача кваліфікованих кадрів.

«Знайти нових працівників із потрібними навичками в управлінні для острова складно, коли навіть на материку це не завжди вдається», — зазначили вони.

Видання вказує, що у муніципалітеті вже зараз бракує фахівців, щоб не лише виконувати роботу, а й інструктувати новачків. Тож партії спільно вирішили шукати мера через оголошення.

Вибори мера відбудуться 17 серпня, а подати заявку на участь можна до 14 червня. Цікаво, що до публікації оголошення один кандидат уже зголосився на цю посаду. А минулого літа подібна стратегія вже принесла успіх: на вакансію доглядача маяка відгукнулися понад 1000 охочих.

У описі вакансії зазначається, що майбутній мер має очолити муніципалітет, допомагати з фінансами, громадським порядком, кадровими питаннями та виконувати представницькі функції. Партії хочуть, щоб кандидат або кандидатка перенесли своє основне місце проживання та центр життя на Вангероге. Також бажано мати вищу освіту або кваліфікацію для роботи на вищих адміністративних посадах.

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