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Відрахований курсант має сплатити військовій академії понад 50 тисяч — рішення суду у Львові

20:13, 30 березня 2025
Суд зобов’язав відрахованого курсанта виплатити 54 тисячі гривень компенсації військовій академії.
Відрахований курсант має сплатити військовій академії понад 50 тисяч — рішення суду у Львові
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У Львові суд зобов’язав відрахованого курсанта виплатити компенсацію Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Рішення у справі №380/139/25 оприлюднив Львівський окружний адміністративний суд.

У матеріалах справи вказується, що до суду звернувся представник академії із позовом до відрахованого курсанта, який добровільно не відшкодував витрати на своє утримання після відрахування з університету. Йдеться про 54630 гривень.

Хлопця зарахували у львівську військову академію із липня 2024 року, а відрахували його на початку грудня. Курсант сам подав заяву про відрахування через небажання продовжувати навчання.

Після дострокового розірвання контракту він був зобов’язаний виплатити навчальному закладу витрати на своє утримання під час навчання, але не зробив цього, тому представник академії звернувся до суду.

Суд наголосив, що курсанти, які навчаються у військові академії, перебувають на повному державному забезпеченні. Підписуючи контракт, відповідач знав про обов’язок відшкодування витрат на своє утримання у разі дострокового розірвання контракту.

Суддя повністю задовольнив позов військової академії.

Так, суд вирішив стягнути з відрахованого курсанта на користь Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного витрати в розмірі 54630 гривень.

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