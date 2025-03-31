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Социальная услуга ухода на дому — кто имеет право и какие документы нужны

08:31, 31 марта 2025
Помощь дома для тех, кто не может самостоятельно заботиться о себе: условия и порядок получения.
Социальная услуга ухода на дому — кто имеет право и какие документы нужны
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Люди, которые не могут полностью или частично заботиться о себе, могут получить социальную услугу помощи на дому. Это помощь в ведении хозяйства, оплате коммунальных услуг, кормлении, покупке продуктов или лекарств, психологической поддержке и т.д.

В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, как получить такую услугу.

Кто может получить социальную услугу по уходу на дому:

  • пожилые люди;
  • люди с инвалидностью;
  • дети с инвалидностью от 3 до 18 лет;
  • люди с тяжелыми формами заболеваний, которые нуждаются в постоянной посторонней помощи.

Как получить социальную услугу:

Необходимо подать заявление с документами в управление социальной защиты населения.

Заявление можно подать письменно или через «Дію».

Какие документы необходимы:

  • копия паспорта
  • копия карточки плательщика налогов
  • копия справки к акту осмотра МСЭК или пенсионное удостоверение, либо удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи
  • декларация о доходах и имущественном состоянии (кроме лиц, которым социальные услуги предоставляются независимо от дохода)
  • другие документы* (например, копия медицинского заключения о ребёнке с инвалидностью в возрасте до 18 лет)

*Полный перечень документов содержится в п. 28 Постановления Кабинета Министров Украины от 1 июня 2020 г. № 587 «Об организации предоставления социальных услуг».

Что дальше:

С получателем услуги или его законным представителем заключается договор в течение 5 дней после принятия решения о предоставлении социальной услуги на дому.

Услуга может быть бесплатной, платной или частично компенсироваться за счёт средств государственного или местного бюджета.

Как часто предоставляется социальная услуга ухода на дому:

Постоянно: для пожилых людей и людей с инвалидностью с нарушениями двигательной активности — от 1 до 7 раз в неделю.

Периодически: 2 раза в месяц — для людей с когнитивными расстройствами, для людей с инвалидностью с психическими и поведенческими расстройствами — от 2 до 4 раз в месяц.

Временно: на срок, указанный в договоре, детям с инвалидностью в возрасте от 3 до 18 лет — от 2 до 5 раз в неделю, в зависимости от потребностей.

Особенности предоставления услуги во время действия военного положения:

Во время военного положения, при наличии угрозы жизни или здоровью людей, социальная услуга ухода на дому может предоставляться в экстренном порядке.

Решение принимается немедленно, и в течение суток обеспечивается предоставление социальной услуги. Срок предоставления услуги определяется индивидуально.

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