Социальная услуга ухода на дому — кто имеет право и какие документы нужны

Люди, которые не могут полностью или частично заботиться о себе, могут получить социальную услугу помощи на дому. Это помощь в ведении хозяйства, оплате коммунальных услуг, кормлении, покупке продуктов или лекарств, психологической поддержке и т.д.
В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, как получить такую услугу.
Кто может получить социальную услугу по уходу на дому:
Как получить социальную услугу:
Необходимо подать заявление с документами в управление социальной защиты населения.
Заявление можно подать письменно или через «Дію».
Какие документы необходимы:
*Полный перечень документов содержится в п. 28 Постановления Кабинета Министров Украины от 1 июня 2020 г. № 587 «Об организации предоставления социальных услуг».
Что дальше:
С получателем услуги или его законным представителем заключается договор в течение 5 дней после принятия решения о предоставлении социальной услуги на дому.
Услуга может быть бесплатной, платной или частично компенсироваться за счёт средств государственного или местного бюджета.
Как часто предоставляется социальная услуга ухода на дому:
Постоянно: для пожилых людей и людей с инвалидностью с нарушениями двигательной активности — от 1 до 7 раз в неделю.
Периодически: 2 раза в месяц — для людей с когнитивными расстройствами, для людей с инвалидностью с психическими и поведенческими расстройствами — от 2 до 4 раз в месяц.
Временно: на срок, указанный в договоре, детям с инвалидностью в возрасте от 3 до 18 лет — от 2 до 5 раз в неделю, в зависимости от потребностей.
Особенности предоставления услуги во время действия военного положения:
Во время военного положения, при наличии угрозы жизни или здоровью людей, социальная услуга ухода на дому может предоставляться в экстренном порядке.
Решение принимается немедленно, и в течение суток обеспечивается предоставление социальной услуги. Срок предоставления услуги определяется индивидуально.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.