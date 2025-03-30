20 квітня — президент Фінляндії запропонував Трампу дату для припинення вогню в Україні

Александр Стубб обговорив з Дональдом Трампом дату припинення вогню в Україні та розробку США санкції проти Росії на випадок її відмови або порушення.

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Президент Фінляндії Александр Стубб запропонував президенту США Дональду Трампу встановити дедлайн для припинення вогню в Україні. Про це повідомляє Yle.

Під час розмови двох лідерів, президент Фінляндії підкреслив Трампу необхідність встановлення чіткої дати для припинення вогню в Україні.

Зокрема, Стубб зазначив, що 20 квітня – це гарна дата для припинення вогню в Україні.

За його словами, ця дата була б вдалим часом для повного припинення вогню між Росією та Україною без жодних умов.

«Чому 20 квітня? Тому що нам потрібен дедлайн. Тому що це Великдень. І тому, що президент Трамп буде на посаді вже три місяці», - наголосив президент Фінляндії.

Також він додав: якщо Росія не погодиться на перемир'я або порушить його, потрібно буде запровадити сильний механізм санкцій. Стубб сказав, що такі санкції готуються і в США.

«Ми також обговорювали це з президентом Трампом і сенатором Ліндсі Гремом, архітектором пакету санкцій. І найближчим часом він запропонує це з підтримкою п'ятдесяти сенаторів у Сполучених Штатах», – сказав фінський президент.

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