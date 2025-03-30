Практика судів
  1. В Україні

Електронний кабінет ВЛК запрацює з 1 квітня — у Міноборони пояснили ключові зміни

21:03, 30 березня 2025
З 1 квітня в Україні запрацює електронний кабінет ВЛК для оформлення висновків про придатність до військової служби в цифровому форматі.
Електронний кабінет ВЛК запрацює з 1 квітня — у Міноборони пояснили ключові зміни
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні з 1 квітня Міністерство оборони запускає електронний кабінет ВЛК. Висновки про непридатність або навпаки - оформлятимуть тільки в цифровому форматі. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Вона наголосила, що це дасть змогу громадянам не ходити до ТЦК. Інформація в електронному вигляді буде надіслана одразу до реєстру «Оберіг».

2В рамках другого етапу реформи ми запускаємо анонімізацію, наші громадяни будуть проходити медичний огляд в будь-якому цивільному медзакладі, де людині зручно. Це буде виглядати як регулярний check up для людини. Не буде нічого надлишкового і не буде пов'язано ані з походом до ТЦК, ані з походом на ВЛК», - зауважила Черногоренко.

Вона підкреслила, що інформація передаватиметься до Міноборони для обробки в «анонімному форматі».

За словами заступниці міністра оборони, лікарі, які оцінюватимуть ці дані, не зможуть ідентифікувати особу, якій визначають придатність чи непридатність до служби.

Вона додала, що цифровізація процесу військово-лікарських комісій допоможе знизити корупційні ризики та зробить систему зручнішою для громадян.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», голова Комітету ВР з питань здоровʼя нації Михайло Радуцький вніс до парламенту законопроект 13131, який передбачає, що довідку щодо придатності до керування авто 083/о буде скасовано, але замість неї будуть брати дані з Електронної системи охорони здоровʼя (ЕСОЗ), яка обмінюється даними з Реєстром військовозобов’язаних «Оберіг».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

військові оборона ТЦК Міноборони мобілізація ВЛК військовозобов'язаний військова служба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Законопроект про зміну порядку розгляду пенсійних і соціальних справ не вирішує проблему нестачі коштів на виплати, але прискорить судовий процес — Денис Маслов

Як зазначив Денис Маслов, цей законопроект не вирішує глобальну проблему нестачі коштів для виплати всіх соціальних гарантій, але дозволить отримати рішення суду швидше.

Для майбутніх водіїв замість медогляду запровадять обовʼязок пройти комплексне медичне обстеження

При цьому дані про стан здоров'я водіїв та кандидатів у водії будуть передаватися з електронної системи охорони здоровʼя (ЕСОЗ), яка взаємодіє з Реєстром військовозобовʼязаних.

Контроль у сфері комерційного обліку комунальних послуг буде здійснювати Держпродспоживслужба — Кабмін зареєстрував законопроект

Як зазначає Уряд, законом про облік Держпродспоживслужба не уповноважена на проведення перевірок щодо комерційного обліку комунальних послуг, обслуговування вузлів обліку - розподілювачів теплової енергії, формування та надання споживачам рахунків на оплату комунальних послуг, і треба це виправити.

Для притягнення до кримінальної відповідальності за неподання декларації попереднє письмове повідомлення від НАЗК не вимагається – позиція Верховного Суду

Верховний Суд не погодився з позицією апеляційного суду про те, що відсутність повідомлення НАЗК про факт неподання декларації особою виключає можливість притягнення її до кримінальної відповідальності за статтею 366-3 КК.

«Ресурсу в районі більше немає» – суд виправдав одного з керівників ТЦК, який не зміг виконати план мобілізації

У ТЦК та СП розповіли, що не змогли виконати план мобілізації через відсутність у районі достатньої кількості військовозобов’язаних, які б підходили за віком та станом здоров’я.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Фролова
    Ірина Фролова
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Ігор Качур
    Ігор Качур
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Ольга Медуниця
    Ольга Медуниця
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олексій Осіян
    Олексій Осіян
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Оксана Марченко
    Оксана Марченко
    суддя Господарського суду Києва, заступниця голови Ради суддів України