Електронний кабінет ВЛК запрацює з 1 квітня — у Міноборони пояснили ключові зміни

З 1 квітня в Україні запрацює електронний кабінет ВЛК для оформлення висновків про придатність до військової служби в цифровому форматі.

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В Україні з 1 квітня Міністерство оборони запускає електронний кабінет ВЛК. Висновки про непридатність або навпаки - оформлятимуть тільки в цифровому форматі. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Вона наголосила, що це дасть змогу громадянам не ходити до ТЦК. Інформація в електронному вигляді буде надіслана одразу до реєстру «Оберіг».

2В рамках другого етапу реформи ми запускаємо анонімізацію, наші громадяни будуть проходити медичний огляд в будь-якому цивільному медзакладі, де людині зручно. Це буде виглядати як регулярний check up для людини. Не буде нічого надлишкового і не буде пов'язано ані з походом до ТЦК, ані з походом на ВЛК», - зауважила Черногоренко.

Вона підкреслила, що інформація передаватиметься до Міноборони для обробки в «анонімному форматі».

За словами заступниці міністра оборони, лікарі, які оцінюватимуть ці дані, не зможуть ідентифікувати особу, якій визначають придатність чи непридатність до служби.

Вона додала, що цифровізація процесу військово-лікарських комісій допоможе знизити корупційні ризики та зробить систему зручнішою для громадян.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», голова Комітету ВР з питань здоровʼя нації Михайло Радуцький вніс до парламенту законопроект 13131, який передбачає, що довідку щодо придатності до керування авто 083/о буде скасовано, але замість неї будуть брати дані з Електронної системи охорони здоровʼя (ЕСОЗ), яка обмінюється даними з Реєстром військовозобов’язаних «Оберіг».

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