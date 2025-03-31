Трамп попередив Зеленського про «великі проблеми» у разі відмови від угоди про копалини

Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський хоче відмовитися від угоди про корисні копалини.

Фото: Офіс Президента

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський має намір відмовитися від угоди про копалини, і застеріг його, що такий крок може призвети до "великих проблем".

"Він намагається вийти з угоди щодо рідкісноземельних корисних копалин, і якщо він це зробить, у нього виникнуть проблеми, великі, великі проблеми", - сказав Трамп під час спілкування з журналістами.

Також він знову повторив, що Україна ніколи не стане членом НАТО, попри прагнення Зеленського приєднатися до Альянсу.

Нагадаємо, агентство Bloomberg повідомляло, що Україна планує домагатися змін у новій угоди щодо корисних копалин, запропонованій Сполученими Штатами.

Як стало відомо, 28 березня США офіційно передали Україні проєкт угоди щодо надр. За словами Зеленського, у документі з’явилися пункти, які раніше обидві сторони відхиляли.

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