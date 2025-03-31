В Киеве мужчина похитил кабель ради меди — ему грозит до 8 лет лишения свободы

Человек украл силовой кабель многоэтажки, чтобы сдать медь на металлолом.

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В Киеве задержали мужчину за кражу силового кабеля многоэтажного дома в Подольском районе. Об этом сообщает столичная полиция.

Так, в полицию поступило сообщение от жителя дома на ул. Свободы о том, что неизвестный пытается украсть силовой кабель из подвала.

Заявитель сообщил, что около шести утра в доме произошел перепад напряжения, что стало поводом для проверки підвала, где, как выяснилось, находился фигурант и пытался похитить кабель.

Правоохранители задержали 36-летнего киевлянина, ранее судимого за аналогичное преступление, в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Как выяснилось, он проник в подвал через окно с заранее подготовленными инструментами, которые были изъяты следователями: плоскогубцы, кусачки, отвертка, нож, фонарик.

Мужчина обрезал медный провод, чтобы сдать его в пункт приема металлолома, однако скрыться с места не смог.

Следователи под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры г. Киева сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины — незаконченное покушение на тайное хищение чужого имущества (кража).

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.