Документы для участия в конкурсе на должности судей Апелляционной палаты ВАКС можно подать с 1 по 30 июня – ВККС

В ВККС решили дождаться изменений в закон, которые позволят повторно участвовать в конкурсе кандидатам, для которых предыдущий конкурс оказался неудачным.

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Высшая квалификационная комиссия судей 31 марта 2025 года приняла решение об изменении сроков подачи документов для участия в конкурсе на 10 вакантных должностей судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Согласно решению Комиссии, документы можно будет подать с 1 по 30 июня 2025 года.

Напомним, в январе ВККС сообщила, что документы для участия в новом конкурсе на должности судей АП ВАКС можно подать с 1 по 30 апреля.

Однако 18 марта в парламенте был зарегистрирован законопроект № 13114 (инициаторы – народные депутаты Комитета ВР по вопросам правовой политики), который вносит изменения в условия конкурсных процедур.

Среди прочего законопроект предлагает на период действия военного положения, а также в течение года после его прекращения или отмены разрешить участвовать в конкурсе тем кандидатам, которые недавно уже участвовали в конкурсе, однако неудачно.

Действующая редакция закона, напомним, определяет, что кандидат, не явившийся для сдачи квалификационного экзамена, отказавшийся от его сдачи или не сдавший его, может получить допуск к такому экзамену повторно не ранее чем через один год.

Также законопроект № 13114 предлагает предоставить право ВККС самостоятельно определять проходной балл за тестирование на знание истории украинской государственности.

«Перенесение сроков подачи документов позволит принять участие в конкурсе большему количеству кандидатов, обеспечит состязательность и открытость конкурса», - сообщили в ВККС.

Напомним, что по итогам проверки практических заданий кандидатов на должности судей АП ВАКС, ни один из 19 претендентов на 10 должностей судей АП ВАКС в январе не смог набрать 75% от максимально возможного балла.

В общей сложности конкурс на должности судей АП ВАКС 2023-2025 годов оказался неудачным даже для всех 11 судей ВАКС, которые планировали сменить место своей работы.

Автор: Вячеслав Хрипун

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