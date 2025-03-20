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Кандидати в суди, які не змогли скласти іспит, зможуть спробувати ще раз в цьому ж році

08:05, 20 березня 2025
Депутати пропонують прибрати обмеження, яке заважає кандидатам, у тому числі до Антикорсуду, які не склали іспит чи не прийшли, взяти участь в конкурсах повторно протягом одного року.
Кандидати в суди, які не змогли скласти іспит, зможуть спробувати ще раз в цьому ж році
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У Верховній Раді зареєстровано законопроект 13114, яким пропонується прибрати обмеження для кандидатів на посаду судді, яке не дає їм повторно скласти кваліфікаційний іспит протягом року, в якому вони його не склали чи проігнорували. Як зазначають депутати, ці обмеження «видаються необгрунтованими під час дії в Україні воєнного стану та за наявності великої кількості суддівських вакансій».

Йдеться про обмеження, закладені до ч. 9 статті 74 та ч. 3 статті 84 Закону «Про судоустрій і статус суддів».

Вони передбачають нині наступне.

Кандидат на посаду судді, який не з’явився для складання кваліфікаційного іспиту без поважних причин, відмовився від його складання чи не склав його, може бути допущений до складання такого іспиту повторно не раніше ніж через один рік.

Суддя (кандидат на посаду судді) може звернутися до ВККС із заявою про проведення його кваліфікаційного оцінювання не раніше ніж через один рік з дня ухвалення Комісією рішення за результатами останнього кваліфікаційного оцінювання, крім випадків подання суддею заяви про проведення оцінювання на зайняття вакантної посади судді в суді іншої інстанції або іншої спеціалізації.

Дію цих норм пропонують зупинити на час дії воєнного стану.

ВККС привітала цей законопроект і вказала, що найближчим часом оголосить конкурс до ВАКС. Як зазначили у Комісії, цей проект «змінює підходи щодо обмеження участі у нових конкурсах попередніх кандидатів, які неуспішно склали іспити, чи суддів, які неуспішно чи недостатньо успішно пройшли кваліфікаційне оцінювання».

Як писала «Судово-юридична газета», ВККС 19 березня затвердила рейтинг кандидатів на зайняття вакантних посад суддів у Вищому антикорупційному суді і список переможців конкурсу. До нього увійшли двоє суддів – Тетяна Литвинко та Олена Чернова.

Конкурс на 15 вакантних посад суддів ВАКС та 10 вакантних посад суддів АП ВАКС Комісія оголосила 23 листопада 2023 року.

Всього до участі у конкурсних процедурах було допущено 100 кандидатів на посади суддів ВАКС та 61 кандидат на посади суддів АП ВАКС.

Однак найбільш проблемними для кандидатів стали тестування на когнітивні здібності та виконання практичного завдання.

Прохідний бал за етап виконання практичного завдання під час конкурсу до першої інстанції ВАКС змогли набрати лише 7 претендентів на п'ятнадцять посад суддів першої інстанції ВАКС з 25.

При цьому, набрати прохідний бал за етап виконання практичного завдання та подолати бар’єр у 75% від максимально можливого балу не зміг жоден з 19 претендентів на посади суддів АП ВАКС.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», цим же законопроектом 13114 Комітет з правової політики пропонує скасувати обмеження для певних посадовців, зокрема, працівників НАЗК, АРМА, митників та податківців, які забороняють їм претендувати на крісло судді Вищого антикорупційного суду.

Крім того, пропонується надати ВККС повноваження самостійно визначати прохідний бал тестування щодо історії української державності і врегулювати тимчасове обмеження загального доступу до суддівських досьє (досьє кандидата на посаду судді), а також декларації родинних зв’язків на період воєнного стану, якщо такі матеріали містять чутливу інформацію.

Автор: Наталя Мамченко

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