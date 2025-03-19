Трамп розгляне прохання України щодо додаткових систем ППО Patriot – Білий дім

Під час розмови Дональд Трамп пообіцяв Володимиру Зеленському знайти додаткові ППО Patriot в Європі.

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Президент США Дональд Трамп пообіцяв Президенту України Володимиру Зеленському співпрацювати із ним у пошуку систем протиповітряної оборони Patriot для України. Про це повідомила на брифінгу речниця Білого дому Каролін Левіт за підсумками телефонної розмови двох лідерів.

Як розповіли у Білому домі, під лідери погодилися, що «Україна та Америка продовжуватимуть працювати разом, щоб досягти реального припинення війни», а також, що під керівництвом Трампа можна досягти тривалого миру».

«Президент Трамп говорив з президентом Зеленським з приводу ключових проблем, і потреб у припиненні війни, оскільки змінюється ситуація на полі бою. Президент Зеленський просив захищати цивільних ракетними системами Patriot і президент Трамп погодився пропрацювати це питання, особливо з тими активами, що є в наявності в Європі», – сказала Левіт.

Раніше Володимир Зеленський розкрив перші деталі розмови із Дональдом Трампом.

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