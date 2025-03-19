Трамп рассмотрит просьбу Украины относительно дополнительных систем ПВО Patriot – Белый дом

В ходе разговора Дональд Трамп пообещал Владимиру Зеленскому найти дополнительные ПВО Patriot в Европе.

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Президент США Дональд Трамп пообещал Президенту Украины Владимиру Зеленскому сотрудничать с ним в поиске систем противовоздушной обороны Patriot для Украины. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Каролин Левит по итогам телефонного разговора двух лидеров.

Как сообщили в Белом доме, лидеры согласились, что «Украина и Америка продолжат работать вместе, чтобы достичь реального прекращения войны», а также что «под руководством Трампа можно достичь долгосрочного мира».

«Президент Трамп говорил с президентом Зеленским по поводу ключевых проблем и необходимости прекращения войны, поскольку ситуация на поле боя меняется. Президент Зеленский просил защитить гражданских с помощью ракетных систем Patriot, и президент Трамп согласился проработать этот вопрос, особенно с теми ресурсами, которые имеются в Европе», – сказала Левит.

Ранее Владимир Зеленский раскрыл первые детали разговора с Дональдом Трампом.

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