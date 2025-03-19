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Владимир Зеленский раскрыл первые детали разговора с Дональдом Трампом

19:50, 19 марта 2025
Зеленский прокомментировал телефонный разговор с Трампом, назвав его «положительным, содержательным и откровенным».
Владимир Зеленский раскрыл первые детали разговора с Дональдом Трампом
Фото: x.com/ZelenskyyUa
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел «позитивный, очень содержательный и откровенный разговор» с президентом США Дональдом Трампом.

По его словам, он начал с благодарности президенту США за усилия, направленные на достижение перемирия.

«Мы согласились, что Украина и США должны продолжать сотрудничество для окончательного завершения войны и установления долгосрочного мира. Мы верим, что вместе с Америкой, президентом Трампом и под американским лидерством устойчивый мир может быть достигнут уже в этом году», — отметил Глава государства.

Президент подтвердил, что Трамп поделился деталями разговора с Путиным.

«Президент Трамп рассказал о деталях своей беседы с Путиным и ключевых вопросах, которые обсуждались. «Одним из первых шагов к полному прекращению войны может стать остановка ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре. Я поддержал этот шаг, и Украина подтвердила свою готовность к его реализации», — отметил Владимир Зеленский.

При этом американская сторона предложила прекращение огня на линии фронта, и Украина также приняла это предложение.

«Американская сторона также предложила безусловное прекращение огня на линии фронта, и Украина согласилась с этим предложением. Мы продолжим работать над тем, чтобы это произошло. Мы считаем, что такие шаги необходимы для создания условий, при которых во время перемирия можно будет подготовить всеобъемлющее мирное соглашение», — подчеркнул Президент.

По словам украинского Президента, одним из первых шагов к полному прекращению войны может стать прекращение ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре.

«Я также сообщил о ситуации на поле боя и о последствиях ударов РФ. Мы говорили о ситуации в Курской области, обсуждали вопрос освобождения военнопленных, возвращения украинских детей, которых российские войска забрали. Также мы обсудили состояние ПВО Украины и возможности его усиления», — добавил Зеленский.

Кроме того, стороны поручили командам решить технические вопросы, связанные с выполнением и расширением режима частичного прекращения огня.

Украинская и американская команды в ближайшие дни встретятся в Саудовской Аравии, чтобы продолжить координацию своих шагов.

«Наши советники и представители получили указание проводить эту работу как можно быстрее. Мы отметили продуктивную работу наших советников и представителей — Рубио, Уолтца, Келлога, Ермака, Сибиги, Умерова и Палисы. На следующих встречах команды смогут согласовать все необходимые аспекты продвижения к устойчивому миру и гарантиям безопасности», — отметил Глава государства.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп 19 марта провели телефонный разговор. Трамп отметил, что разговор «прошёл очень хорошо».

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США Украина Дональд Трамп война Владимир Зеленский

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