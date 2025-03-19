Объявлен новый конкурс на должности членов Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей

Документы на две вакантные должности членов Совета правосудия можно подать до 28 апреля.

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Высший совет правосудия 19 марта объявил новый конкурс на две вакантные должности членов Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей Украины.

Документы кандидаты на должности членов Совета правосудия смогут подать до 28 апреля 2025 года (включительно).

Напомним, что о необходимости объявления нового конкурса на должности членов ВСП Совет судей Украины сообщил 18 марта, поскольку предыдущий конкурс на должности членов Совета правосудия провалился.

Этический совет смог отобрать только двух кандидатов на две должности членов Совета правосудия, что фактически лишило делегатов Съезда судей возможности выбора.

Таким образом, даже те кандидаты, которые были признаны Этическим советом соответствующими критерию добропорядочности, будут вынуждены снова проходить отбор.

Автор: Вячеслав Хрипун

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