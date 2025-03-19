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Почему вода в Киеве имеет запах рыбы и безопасно ли ее пить

19:33, 19 марта 2025
Киевляне почувствовали странный запах воды — что происходит и как это объясняют в Киевводоканале.
Почему вода в Киеве имеет запах рыбы и безопасно ли ее пить
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В некоторых районах Киева, которые получают воду из Десны, жители заметили необычный «рыбный» запах. В «Киевводоканале» объяснили, почему вода может иметь такой аромат.

Там отметили, что это связано с сезонными изменениями в воде, в частности с активным размножением диатомовых водорослей.

«Эти водоросли в процессе жизнедеятельности выделяют органические вещества, которые придают воде «рыбный» или «земляной» запах. Это природное явление, которое обычно проявляется весной и осенью, когда температура и солнечный свет способствуют быстрому росту водорослей», — рассказали в водоканале.

Специалисты пояснили, что запах не влияет на безопасность и качество воды по санитарным нормам, хотя может вызывать некоторый дискомфорт.

Эксперты заверяют, что вода проходит все необходимые этапы очистки и остается безопасной для употребления.

«К сожалению, полностью устранить природные процессы, такие как сезонное цветение водорослей, невозможно. Однако специалисты водоканала уже скорректировали технологические режимы и дозирование реагентов, чтобы минимизировать запах. Все процедуры очистки и обеззараживания проводятся в соответствии с технологическими стандартами, но специфический запах может оставаться даже после фильтрации», — отметили на предприятии.

Киевлянам рекомендуют дать воде отстояться или прокипятить ее перед употреблением — это поможет уменьшить запах.

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Киев Киевводоканал

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