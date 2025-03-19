Практика судів
  1. Суспільство
  2. / В Україні

Чому вода в Києві має запах риби і чи безпечно її пити

19:33, 19 березня 2025
Кияни відчули дивний запах води — що відбувається і як це пояснюють у Київводоканалі.
Чому вода в Києві має запах риби і чи безпечно її пити
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У деяких районах Києва, які отримують воду з Десни, мешканці помітили незвичний «рибний» запах. У «Київводоканалі» пояснили, чому вода може мати такий аромат.

Там зазначили, що це пов’язано із сезонними змінами у воді, зокрема активним розмноженням діатомових водоростей.

«Ці водорості у процесі життєдіяльності виділяють органічні речовини, які й надають воді «рибного» або «земляного» запаху. Це природне явище, яке зазвичай проявляється навесні та восени, коли температура і сонячне світло сприяють швидкому росту водоростей», — розповіли у водоканалі.

Спеціалісти пояснили, що запах не впливає на безпеку та якість води за санітарними нормами, хоча може викликати певний дискомфорт.

Фахівці запевняють, що вода проходить всі необхідні етапи очищення і залишається безпечною для вживання.

«На жаль, повністю усунути природні процеси, як-от сезонне цвітіння водоростей, неможливо. Однак фахівці водоканалу вже скоригували технологічні режими та дозування реагентів, щоб мінімізувати запах. Всі процедури очищення та знезараження проводяться згідно з технологічними стандартами, але специфічний запах може залишатися навіть після очистки», — зазначили на підприємстві.

Киянам рекомендують дати воді відстоятися або прокип’ятити її перед вживанням, що допоможе зменшити запах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Київ Київводоканал

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Оголошено новий конкурс на посади членів Вищої ради правосуддя по квоті З’їзду суддів

Документи на дві вакантні посади членів Ради правосуддя можна подати до 28 квітня.

Родичі членів ВККС та Вищої ради правосуддя вдало склали іспит на посади суддів апеляційних господарських судів

Члени Вищої ради правосуддя також вдало склали іспит.

ВАКС: правосуддя з обвинувальним ухилом

Слідчі судді ВАКС уже на етапі обрання запобіжного заходу перебувають під впливом цілеспрямовано сформованої суспільної думки і їм треба виявляти мужність, щоб при ухваленні рішення не озиратися на громадський осуд та «атаку» громадських активістів – набагато простіше «йти за вітром», задовольняючи клопотання НАБУ/САП та застосовуючи до підозрюваних максимально суворі види процесуального примусу.

Депутати повернулися до розгляду законопроекту про приховування судових справ щодо мобілізації, ТЦК та військовослужбовців від громадськості у Реєстрі судових рішень

Комітет з питань правової політики рекомендував прийняти закон про заборону публікації у публічній частині Реєстру судових справ стосовно мобілізації, військового обліку та інших «чутливих» питань, але може статися так, що від громадськості приховають й інші справи.

Суддям зможуть встановити доплату до 42 тисяч грн – комітет рекомендував прийняти законопроект

Комітет рекомендував Верховній Раді прийняти в цілому законопроект, який передбачає спеціальні доплати суддям місцевих судів.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Мінаєва
    Катерина Мінаєва
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олег Оксененко
    Олег Оксененко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Ганна Панова
    Ганна Панова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Драчук
    Тетяна Драчук
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду