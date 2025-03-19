Чому вода в Києві має запах риби і чи безпечно її пити

У деяких районах Києва, які отримують воду з Десни, мешканці помітили незвичний «рибний» запах. У «Київводоканалі» пояснили, чому вода може мати такий аромат.
Там зазначили, що це пов’язано із сезонними змінами у воді, зокрема активним розмноженням діатомових водоростей.
«Ці водорості у процесі життєдіяльності виділяють органічні речовини, які й надають воді «рибного» або «земляного» запаху. Це природне явище, яке зазвичай проявляється навесні та восени, коли температура і сонячне світло сприяють швидкому росту водоростей», — розповіли у водоканалі.
Спеціалісти пояснили, що запах не впливає на безпеку та якість води за санітарними нормами, хоча може викликати певний дискомфорт.
Фахівці запевняють, що вода проходить всі необхідні етапи очищення і залишається безпечною для вживання.
«На жаль, повністю усунути природні процеси, як-от сезонне цвітіння водоростей, неможливо. Однак фахівці водоканалу вже скоригували технологічні режими та дозування реагентів, щоб мінімізувати запах. Всі процедури очищення та знезараження проводяться згідно з технологічними стандартами, але специфічний запах може залишатися навіть після очистки», — зазначили на підприємстві.
Киянам рекомендують дати воді відстоятися або прокип’ятити її перед вживанням, що допоможе зменшити запах.
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