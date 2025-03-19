Чому вода в Києві має запах риби і чи безпечно її пити

Кияни відчули дивний запах води — що відбувається і як це пояснюють у Київводоканалі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У деяких районах Києва, які отримують воду з Десни, мешканці помітили незвичний «рибний» запах. У «Київводоканалі» пояснили, чому вода може мати такий аромат.

Там зазначили, що це пов’язано із сезонними змінами у воді, зокрема активним розмноженням діатомових водоростей.

«Ці водорості у процесі життєдіяльності виділяють органічні речовини, які й надають воді «рибного» або «земляного» запаху. Це природне явище, яке зазвичай проявляється навесні та восени, коли температура і сонячне світло сприяють швидкому росту водоростей», — розповіли у водоканалі.

Спеціалісти пояснили, що запах не впливає на безпеку та якість води за санітарними нормами, хоча може викликати певний дискомфорт.

Фахівці запевняють, що вода проходить всі необхідні етапи очищення і залишається безпечною для вживання.

«На жаль, повністю усунути природні процеси, як-от сезонне цвітіння водоростей, неможливо. Однак фахівці водоканалу вже скоригували технологічні режими та дозування реагентів, щоб мінімізувати запах. Всі процедури очищення та знезараження проводяться згідно з технологічними стандартами, але специфічний запах може залишатися навіть після очистки», — зазначили на підприємстві.

Киянам рекомендують дати воді відстоятися або прокип’ятити її перед вживанням, що допоможе зменшити запах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.