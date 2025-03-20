Членам ВККС предлагают выплачивать помощь на оздоровление во время отпуска – депутаты зарегистрировали законопроект

Членам Высшей квалификационной комиссии судей предлагается предоставлять отпуск на 30 дней с выплатой помощи на оздоровление в размере должностного оклада, то есть 236 тысяч грн.

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Членам Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) предлагается предоставлять отпуск продолжительностью 30 рабочих дней с выплатой помощи на оздоровление в размере должностного оклада члена ВККС, то есть 236 тысяч грн. Соответствующие изменения предусматривает законопроект 13114 о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» относительно некоторых вопросов проведения конкурса на должность судьи, который зарегистрировал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов.

Как отмечают депутаты, требует решения существенное различие в уровне социального обеспечения членов ВККС в зависимости от их статуса в части порядка получения отпусков, поскольку следствием этого является значительная дифференциация материального обеспечения членов ВККС по признаку профессионального опыта и статуса в то время, когда функции, статус и полномочия всех членов ВККС являются идентичными.

Напомним, с 2024 года начал действовать закон 3511-IX, инициированный Денисом Масловым, которым повышена зарплата членам Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей. Минимально теперь им должны выплачивать 236 тысяч грн.

Изменениями было предусмотрено, что размер вознаграждения члена ВККС устанавливается в размере должностного оклада судьи Верховного Суда с коэффициентом 1,5. Базовый размер должностного оклада судьи Верховного Суда составляет 75 прожиточных минимумов. Таким образом, должностной оклад членов ВККС с 1 января 2024 года должен составлять не менее 236 475 грн (75 * 2102 грн * 1,5).

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», этим же законопроектом 13114 Комитет по правовой политике предлагает отменить ограничения для определенных должностных лиц, в частности работников НАЗК, АРМА, таможенников и налоговиков, которые запрещают им претендовать на кресло судьи Высшего антикоррупционного суда.

Кроме того, предлагается предоставить ВККС полномочия самостоятельно определять проходной балл тестирования по истории украинской государственности и урегулировать временное ограничение общего доступа к судейским досье (досье кандидата на должность судьи), а также декларации родственных связей на период военного положения, если такие материалы содержат чувствительную информацию.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», родственники членов ВККС и Высшего совета правосудия успешно сдали экзамен на должности судей апелляционных хозяйственных судов.

Автор: Наталя Мамченко

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