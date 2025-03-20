Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

Членам ВККС предлагают выплачивать помощь на оздоровление во время отпуска – депутаты зарегистрировали законопроект

07:50, 20 марта 2025
Членам Высшей квалификационной комиссии судей предлагается предоставлять отпуск на 30 дней с выплатой помощи на оздоровление в размере должностного оклада, то есть 236 тысяч грн.
Членам ВККС предлагают выплачивать помощь на оздоровление во время отпуска – депутаты зарегистрировали законопроект
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Членам Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) предлагается предоставлять отпуск продолжительностью 30 рабочих дней с выплатой помощи на оздоровление в размере должностного оклада члена ВККС, то есть 236 тысяч грн. Соответствующие изменения предусматривает законопроект 13114 о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» относительно некоторых вопросов проведения конкурса на должность судьи, который зарегистрировал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов.

Как отмечают депутаты, требует решения существенное различие в уровне социального обеспечения членов ВККС в зависимости от их статуса в части порядка получения отпусков, поскольку следствием этого является значительная дифференциация материального обеспечения членов ВККС по признаку профессионального опыта и статуса в то время, когда функции, статус и полномочия всех членов ВККС являются идентичными.

Напомним, с 2024 года начал действовать закон 3511-IX, инициированный Денисом Масловым, которым повышена зарплата членам Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей. Минимально теперь им должны выплачивать 236 тысяч грн.

Изменениями было предусмотрено, что размер вознаграждения члена ВККС устанавливается в размере должностного оклада судьи Верховного Суда с коэффициентом 1,5. Базовый размер должностного оклада судьи Верховного Суда составляет 75 прожиточных минимумов. Таким образом, должностной оклад членов ВККС с 1 января 2024 года должен составлять не менее 236 475 грн (75 * 2102 грн * 1,5).

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», этим же законопроектом 13114 Комитет по правовой политике предлагает отменить ограничения для определенных должностных лиц, в частности работников НАЗК, АРМА, таможенников и налоговиков, которые запрещают им претендовать на кресло судьи Высшего антикоррупционного суда.

Кроме того, предлагается предоставить ВККС полномочия самостоятельно определять проходной балл тестирования по истории украинской государственности и урегулировать временное ограничение общего доступа к судейским досье (досье кандидата на должность судьи), а также декларации родственных связей на период военного положения, если такие материалы содержат чувствительную информацию.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», родственники членов ВККС и Высшего совета правосудия успешно сдали экзамен на должности судей апелляционных хозяйственных судов.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВККС Верховная Рада Украины законопроект Высшая квалификационная комиссия судей Украины отпуск

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кандидаты в судьи, которые не смогли сдать экзамен, смогут попробовать еще раз в этом же году

Депутаты предлагают убрать ограничение, которое мешает кандидатам, в том числе в Антикорсуд, не сдавшим экзамен или не явившимся на него, повторно участвовать в конкурсах в течение одного года.

Членам ВККС предлагают выплачивать помощь на оздоровление во время отпуска – депутаты зарегистрировали законопроект

Членам Высшей квалификационной комиссии судей предлагается предоставлять отпуск на 30 дней с выплатой помощи на оздоровление в размере должностного оклада, то есть 236 тысяч грн.

Комитет рекомендовал принять изменения в УПК в связи с введением специализации судей по рассмотрению преступлений, совершенных военнослужащими

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует принять законопроект с изменениями в УПК в связи с предстоящим введением специализации судей по рассмотрению уголовных производств в отношении военнослужащих, а также военных преступлений.

ВАКС: правосудие с обвинительным уклоном

Следственные судьи ВАКС уже на этапе избрания меры пресечения находятся под влиянием целенаправленно сформированного общественного мнения, и им необходимо проявлять мужество, чтобы при принятии решения не оглядываться на общественное осуждение и «атаку» общественных активистов – гораздо проще «плыть по ветру», удовлетворяя ходатайства НАБУ/САП и применяя к подозреваемым максимально строгие виды процессуального принуждения.

Объявлен новый конкурс на должности членов Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей

Документы на две вакантные должности членов Совета правосудия можно подать до 28 апреля.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Катерина Мінаєва
    Катерина Мінаєва
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олег Оксененко
    Олег Оксененко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Ганна Панова
    Ганна Панова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Драчук
    Тетяна Драчук
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду