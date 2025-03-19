Советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Волц проведет переговоры с коллегами в Украине и России

Советник по национальной безопасности США Майк Уолтц заявил, что 19 марта планирует провести переговоры со своими коллегами в Украине и России. Об этом сообщает Sky News.
«Челночная дипломатия – это сложный и изнурительный процесс. Но мы прилагаем усилия на всех уровнях, чтобы подтолкнуть обе стороны к прекращению огня и завершению этой войны», — отметил он, выступая перед журналистами у Белого дома.
Уолтц также раскрыл некоторые подробности телефонного разговора Трампа с Путиным.
На информацию о том, что Путин заставил Трампа ждать перед началом звонка, Уолтц ответил: «Дональд Трамп не ждет час ни одного главы государства».
Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп 19 марта провели телефонный разговор. Трамп отметил, что разговор «прошёл очень хорошо».
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