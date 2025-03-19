Не удалось спасти — в Киеве мужчина прыгнул с Северного моста

В Киеве мужчина прыгнул с Северного моста. Несмотря на усилия служб, спасти его не удалось, тело нашли водолазы. Об этом сообщила Коммунальная организация «Муниципальная охрана».
Так, 19 марта к муниципалам, патрулирующим Труханов остров, обратился мужчина и сообщил, что с моста прыгнул человек. Патрульные сразу вызвали «скорую», спасателей и экипаж водной полиции.
Несмотря на то, что все службы оперативно прибыли на место происшествия, спасти мужчину не удалось. Водолазы извлекли тело из воды.
Анкетные данные погибшего, обстоятельства и причины такого поступка будут устанавливать полицейские.
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