В США правоохранители оцепили штаб-квартиру ЦРУ — там заметили мужчину с пистолетом

На место прибыли спецподразделения, включая спецназ и саперов.

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В США полиция перекрыла дороги возле штаб-квартиры Центрального разведывательного управления, расположенной в Лэнгли недалеко от Вашингтона. Видео публикует Real America's Voice.

Как сообщила полиция округа в соцсети X, дорога возле штаб-квартиры ЦРУ перекрыта «в связи с инцидентом».

Американские СМИ сообщают об угрозах со стороны мужчины с пистолетом.

Все въезды в штаб-квартиру в Лэнгли, штат Вирджиния, перекрыты полицейскими, военными и пожарными машинами из-за угрозы, на место также вызвали саперов.