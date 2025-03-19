У США правоохоронці оточили штаб-квартиру ЦРУ — там помітили чоловіка з пістолетом

На місце прибули спецпідрозділи, включаючи спецназ та саперів.

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В США поліція перекрила дороги біля штаб-квартири Центрального розвідувального управління, розташованої в Ленглі недалеко від Вашингтона. Відео публікує Real America's Voice.

Як повідомила поліція округу в соцмережі Х, дорога біля штаб-квартири ЦРУ перекрита «у зв'язку з інцидентом».

Американські ЗМІ повідомляють про погрози з боку чоловіка із пістолетом.

Усі в'їзди до штаб-квартири в Ленглі, штат Вірджинія, перекриті поліцейськими, військовими та пожежними машинами через загрозу, на місце також викликали саперів.

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