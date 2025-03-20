Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

Комітет рекомендував прийняти зміни до КПК у зв’язку з введенням спеціалізації суддів з розгляду злочинів, вчинених військовослужбовцями

08:50, 20 березня 2025
Правоохоронний комітет рекомендує прийняти законопроект зі змінами до КПК у зв’язку з майбутнім введенням спеціалізації суддів з розгляду кримінальних проваджень щодо військовослужбовців, а також воєнних злочинів.
Комітет рекомендував прийняти зміни до КПК у зв’язку з введенням спеціалізації суддів з розгляду злочинів, вчинених військовослужбовцями
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Парламентський Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував прийняти в першому читанні законопроект 10302 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо складу суду у справах про військові злочини, а також злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Законопроект про зміни до КПК нерозривно пов’язаний з іншим законопроектом 10301, який Верховна Рада 9 січня прийняла за основу, а саме з впровадженням в судах спеціалізації суддів з розгляду військових злочинів, до прикладу, дезертирства, самовільного залишення місяця служби, та воєнних злочинів.

Законопроектом 10302 пропонується доповнити статтю 31 КПК новою частиною, у якій передбачити, що кримінальне провадження у справах про військові злочини, злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку щодо розгляду обвинувального акта, клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності, застосування примусових заходів медичного характеру, а також кримінальне провадження в апеляційному порядку щодо перегляду прийнятих із зазначених питань судових рішень здійснюються суддею, уповноваженим на здійснення кримінального провадження у справах про такі злочини.

Якщо таке кримінальне провадження має здійснюватися судом колегіально, головуючим може бути лише суддя, уповноважений на здійснення кримінального провадження у справах про військові злочини та воєнні злочини.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», у січні парламент схвалив за основу зміни до Закону «Про судоустрій і статус суддів» щодо запровадження спеціалізації суддів з розгляду військових кримінальних правопорушень, кримінальних правопорушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Про повернення в Україні ліквідованих свого часу військових судів не йдеться, хоча такі ідеї теж активно обговорюються. Зокрема, з точки зору збереження незалежності в ухваленні рішень і непідзвітності суддів у таких військових судах, а також не перетворення їх у додатковий каральний механізм.

Відповідно до законопроекту 10301 пропонується передбачити, що у місцевих загальних судах та апеляційних судах діє спеціалізація суддів зі здійснення кримінального провадження у справах про військові кримінальні правопорушення, кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Судді, уповноважені здійснювати такі кримінальні провадження, обираються зборами суддів цього суду за пропозицією голови суду або за пропозицією будь-якого судді цього суду, якщо пропозиція голови суду не була підтримана, на строк не більше 5 років і можуть бути переобрані повторно.

Кількість суддів, уповноважених здійснювати кримінальне провадження у таких справах, визначається окремо для кожного суду зборами суддів.

Суддею, уповноваженим здійснювати кримінальне провадження у цих справах, може бути обрано суддю із досвідом здійснення кримінального провадження в суді.

Такі судді не звільняються від виконання обов’язків судді відповідної інстанції, проте здійснення ними таких повноважень ураховується при розподілі судових справ та має пріоритетне значення.

Також нагадаємо, що Комітет з питань правової політики рекомендував прийняти в цілому як закон законопроект 7033-д про заборону публікації у публічній частині Реєстру судових справ стосовно мобілізації та інших «чутливих» питань, але може статися так, що від громадськості приховають й інші справи, зокрема справи стосовно військовослужбовців.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя Верховна Рада України законопроект військові КПК Кримінальний процесуальний кодекс України військовослужбовці

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Індії провели обшуки в офісах, пов’язаних із фондами, заснованими мільярдером Джорджем Соросом

Обшуки проводилися в приміщеннях деяких отримувачів коштів Фонду відкритого суспільства та Фонду економічного розвитку Сороса, включаючи ті, що пов’язані з міжнародними правозахисними організаціями.

Державна служба фінансового моніторингу отримала повний доступ до Реєстру судових рішень

Служба фінансового моніторингу повідомила, що повний доступ до Реєстру судових рішень потрібен для проведення фінансових розслідувань.

У ДСА назвали цифри середньої зарплати працівників апарату судів та суддів у 2024 році

За даними ДСА, середній розмір винагороди суддів за 2024 рік становив у місцевих загальних судах – 107,8 тисяч грн, місцевих спеціалізованих – 121,5 тисяч грн та 234,7 тисяч в апеляційних судах.

У комітеті підтвердили, що всі судові рішення у кримінальних справах щодо мобілізації та позбавлення ухилянтів права керування авто збираються засекретити

Комітет ВР з питань правової політики підтримав норму про «секретність» всіх судових рішень у кримінальних справах щодо мобілізації та в справах за позовами ТЦК про позбавлення ухилянтів права керування авто – член Комітету Роман Бабій

Членам ВККС пропонують виплачувати допомогу на оздоровлення під час відпустки — депутати зареєстрували законопроект

Членам Вищої кваліфікаційної комісії суддів пропонується давати відпустку 30 днів із виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу, тобто, 236 тисяч грн.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Мінаєва
    Катерина Мінаєва
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олег Оксененко
    Олег Оксененко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Ганна Панова
    Ганна Панова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Драчук
    Тетяна Драчук
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду