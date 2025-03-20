Квартира «з того світу» — у Києві нотаріус допомогла привласнити житло померлого чоловіка

Нотаріус засвідчила продаж квартири померлого власника за підробленими документами.

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У Києві судитимуть нотаріуса, яка за підробленими документами посвідчила продаж квартири померлого чоловіка у Голосіївському районі. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Встановлено, що власник квартири по вул. Стратегічне шосе помер влітку 2023 року. Чоловік не мав спадкоємців, відтак його житло мало бути визнано відумерлою спадщиною і перейти у комунальну власність.

Однак, нерухомістю вирішили заволодіти інші люди шляхом шахрайства. Учасники схеми виготовили підроблену довіреність, «видану» власником квартири вже після смерті, зареєстрували її у нотаріуса та одразу ж продали квартиру ще одному учаснику схеми. Угоду купівлі-продажу посвідчила ця ж нотаріус.

Вартість квартири, якою заволоділи учасники шахрайства, становить майже 2 млн гривень.

Обвинувальний акт відносно приватного нотаріуса скеровано до суду. Кримінальне провадження щодо підозрюваного, на ім’я якого було оформлено підроблену довіреність закрито у зв’язку з його смертю. Матеріали щодо інших учасників схеми виділені в окреме провадження.

На квартиру накладено арешт. Прокуратура вживатиме заходи задля її повернення територіальній громаді столиці.

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