Квартира «с того света» — в Киеве нотариус помогла присвоить жилье умершего мужчины

Нотариус заверила продажу квартиры умершего владельца по поддельным документам.

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В Киеве будут судить нотариуса, которая на основании поддельных документов заверила продажу квартиры умершего мужчины в Голосеевском районе. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Установлено, что владелец квартиры на ул. Стратегическое шоссе скончался летом 2023 года. Мужчина не имел наследников, поэтому его жилье должно было быть признано выморочным наследством и передано в коммунальную собственность.

Однако недвижимость решили присвоить другие лица путем мошенничества. Участники схемы изготовили поддельную доверенность, «выданную» владельцем квартиры уже после его смерти, зарегистрировали ее у нотариуса и сразу же продали квартиру еще одному участнику схемы. Сделку купли-продажи заверила эта же нотариус.

Стоимость квартиры, которой завладели мошенники, составляет почти 2 млн гривен.

Обвинительный акт в отношении частного нотариуса направлен в суд. Уголовное производство в отношении подозреваемого, на имя которого была оформлена поддельная доверенность, закрыто в связи с его смертью. Материалы относительно других участников схемы выделены в отдельное производство.

На квартиру наложен арест. Прокуратура примет меры для возвращения ее территориальной громаде города Киева.

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