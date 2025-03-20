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Водитель пытался выехать в Венгрию с поддельной «зеленой картой» — что ему теперь грозит

07:18, 20 марта 2025
На границе с Венгрией выявили водителя с поддельным страховым сертификатом на автомобиль.
Водитель пытался выехать в Венгрию с поддельной «зеленой картой» — что ему теперь грозит
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В пункте пропуска «Тиса» пограничники разоблачили противоправные намерения 35-летнего жителя Закарпатья, который пытался переместить через границу грузовой автомобиль, используя карту международного автомобильного страхования с признаками подделки. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

В ведомстве отметили, что, направляясь в Венгрию, водитель предоставил страховой полис, который вызвал у пограничников сомнения в его подлинности. Нечеткость надписей, несоответствие шрифта и другие признаки стали основанием для углубленной проверки.

«В пункт пропуска вызвали сотрудников Нацполиции для проведения первичных следственных действий и отбора объяснений. Следственно-оперативная группа изъяла «зеленую карту» в установленном порядке с целью проведения экспертизы», – говорится в сообщении.

В действиях водителя усматриваются признаки уголовного правонарушения по ст. 358 УКУ «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов». Соответствующее сообщение пограничники направили в Нацполицию.

Ему грозит штраф, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до двух лет.

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Государственная пограничная служба

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