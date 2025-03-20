В Киеве успешно прооперировали 13-летнюю девочку после пятилетней привычки есть волосы

13-летняя Николь пережила редкую операцию после того, как глотала волосы.

Фото: КНП «Киевская городская детская клиническая больница 1»

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В Киевской городской детской больнице №1 провели операцию на желудке 13-летней Николь Щибрю, которая в течение пяти лет ела свои волосы. Это привело к образованию камня из волос, который почти полностью заполнил ее желудок.

Девочка попала в больницу из-за сильной боли в животе, которая не позволяла ей ни двигаться, ни лежать. После обследования медики обнаружили перфоративную язву желудка, вызванную глотанием волос. В стенке желудка образовалось отверстие, через которое пища попадала в брюшную полость, вызывая перитонит.

Хирурги выполнили операцию лапароскопическим методом, сделав три небольших прокола. Во время операции медики обнаружили, что желудок увеличен и заполнен плотной массой. Это оказался трихобезоар - камень из волос. Такое заболевание является крайне редким и возникает из-за привычки глотать волосы.

Операция прошла успешно, и Николь уже находится дома, где продолжает восстановление. Ее жизни больше не угрожает опасность.

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