У Києві успішно прооперували 13-річну дівчинку після п’ятирічної звички їсти волосся

13-річна Ніколь пережила рідкісну операцію після того, як ковтала волосся.

Фото: КНП «Київська міська дитяча клінічна лікарня 1»

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У Київській міській дитячій лікарні №1 провели операцію на шлунку 13-річної Ніколь Щібрю, яка протягом п’яти років їла своє волосся. Це призвело до утворення каменя з волосся, що майже повністю заповнив її шлунок.

Дівчинка потрапила до лікарні через сильний біль у животі, який не давав їй змоги ні рухатися, ні лежати. Після обстеження медики виявили перфоративну виразку шлунка, спричинену ковтанням волосся. У стінці шлунка утворився отвір, через який їжа потрапляла у черевну порожнину, викликаючи перитоніт.

Хірурги виконали операцію лапароскопічним методом, зробивши три невеликі проколи. Під час операції медики виявили, що шлунок збільшений і заповнений щільною масою. Це виявився трихобезоар — камінь з волосся. Таке захворювання є вкрай рідкісним і виникає через звичку ковтати волосся.

Операція пройшла успішно, і Ніколь вже перебуває вдома, де продовжує відновлення. Її життю більше не загрожує небезпека.

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