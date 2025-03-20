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У Мінфіні пояснили, як визначити дату отримання доходу юрособам – платникам єдиного податку при розрахунках через POS-термінал

07:54, 20 березня 2025
У разі здійснення розрахунків за допомогою POS-терміналів з видачею фіскального чека, датою отримання доходу з метою його оподаткування є дата, зазначена в фіскальному чекові.
У Мінфіні пояснили, як визначити дату отримання доходу юрособам – платникам єдиного податку при розрахунках через POS-термінал
Фото: vechirniy.kyiv.ua
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Міністерство фінансів України пояснило, як визначити дату отримання доходу юридичним особам – платникам єдиного податку при проведенні розрахунків через POS-термінал. Про це повідомила Державна податкова служба України.

Юридичні особи – платники єдиного податку третьої групи, які здійснюють розрахунки за допомогою POS-терміналів з видачею фіскального (касового) чека, датою отримання доходу визначають дату, зазначену у фіскальному (касовому) чеку.

Разом з тим, Міністерство фінансів України висловило позицію, що для фізичних осіб – підприємців платників єдиного податку у разі здійснення розрахунків за допомогою  POS-терміналів з видачею фіскального (касового) чека, датою отримання доходу з метою його оподаткування є дата, зазначена в фіскальному (касовому) чекові.

Відповідно до позиції Міністерства фінансів, положення Податкового кодексу України (далі – Кодекс) є єдиними для застосування платниками єдиного податку як фізичних особами – підприємцями, так і юридичними особами.

У ДПС додали, що раніше дотримувалася позиції, що для юридичних осіб – платників єдиного податку третьої групи датою отримання доходу при здійснені розрахунків за товари, роботи, послуги є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій та/або безготівковій) формі.

«Тож просимо юридичних осіб – платників єдиного податку врахувати ці зміни при веденні обліку та звітності.

Нагадаємо, що згідно з пп. 2 п. 292.1 ст. 292 Кодексу  доходом юридичної особи – платника єдиного податку третьої групи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Кодексу», - заявили у ДПС.

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податкова Мінфін

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