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В Минфине объяснили, как определить дату получения дохода юрлицам – плательщикам единого налога при расчетах через POS-терминал

07:54, 20 марта 2025
В случае проведения расчетов с помощью POS-терминалов с выдачей фискального чека, датой получения дохода для целей налогообложения является дата, указанная в фискальном чеке.
В Минфине объяснили, как определить дату получения дохода юрлицам – плательщикам единого налога при расчетах через POS-терминал
Фото: vechirniy.kyiv.ua
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Министерство финансов Украины разъяснило, как определять дату получения дохода юридическим лицам – плательщикам единого налога при расчетах через POS-терминал. Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.

Юридические лица – плательщики единого налога третьей группы, которые осуществляют расчеты с помощью POS-терминалов с выдачей фискального (кассового) чека, должны определять дату получения дохода по дате, указанной в фискальном (кассовом) чеке.

В то же время, Министерство финансов Украины высказало позицию, что для физических лиц – предпринимателей (ФЛП), плательщиков единого налога, в случае расчетов через POS-терминалы с выдачей фискального (кассового) чека, датой получения дохода для целей налогообложения является дата, указанная в фискальном (кассовом) чеке.

Согласно позиции Министерства финансов, положения Налогового кодекса Украины (далее – Кодекс) являются едиными для применения как плательщиками единого налога – физическими лицами – предпринимателями, так и юридическими лицами.

В ГНС добавили, что ранее придерживались позиции, согласно которой для юридических лиц – плательщиков единого налога третьей группы датой получения дохода при расчетах за товары, работы, услуги является дата поступления средств плательщику единого налога в денежной (наличной и/или безналичной) форме.

«Поэтому просим юридические лица – плательщиков единого налога учитывать эти изменения при ведении учета и отчетности.

Напомним, что согласно подпункту 2 пункта 292.1 статьи 292 Кодекса, доходом юридического лица – плательщика единого налога третьей группы является любой доход, включая доход представительств, филиалов, отделений такого юридического лица, полученный в течение налогового (отчетного) периода в денежной форме (наличной и/или безналичной); материальной или нематериальной форме, определенной пунктом 292.3 статьи 292 Кодекса», – заявили в ГНС.

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налоговая Минфин

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