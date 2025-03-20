Греция ввела штрафы за туфли на шпильках в исторических местах

Туфли на шпильках могут обойтись в 900 евро штрафа.

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В Греции действует необычный запрет для туристов, посещающих древние памятники, в частности Акрополь и Эпидавр в Афинах. Посетителям строго запрещается носить туфли на шпильках, а нарушение этого правила может привести к штрафу до 900 евро. Этот закон был введен греческим правительством еще в 2009 году. Об этом сообщает express.co.uk.

Основной причиной запрета является защита исторических памятников, поскольку каблуки могут повредить древние структуры. Закон помогает сохранить культурное наследие Греции для будущих поколений.

Хотя каблуки не запрещены на всех территориях, туристам рекомендуется проверять правила на конкретных местах, перед тем как отправиться в путешествие.

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