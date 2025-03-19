Трамп заявил, что разговор с Зеленским завершился и прошел «очень хорошо»

Значительная часть обсуждения была сосредоточена на вчерашнем разговоре с Путиным в целях согласования запросов и потребностей РФ и Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп 19 марта провели телефонный разговор.

Трамп в социальной сети Truth Social рассказал о переговорах с Зеленским. Американский лидер сообщил, что беседа «прошла очень хорошо».

По словам Трампа, обсуждение было сосредоточено на его недавнем разговоре с Путиным. Впоследствии госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майкл Уолтц опубликуют подробности беседы.

«Только что завершился очень содержательный телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Он длился около часа. Основная часть обсуждения была сосредоточена на вчерашнем разговоре с Путиным, чтобы согласовать позиции России и Украины в отношении их требований и потребностей. Мы движемся в правильном направлении, и я поручил госсекретарю Марко Рубио и советнику по национальной безопасности Майклу Уолтцу подготовить точное изложение ключевых вопросов, которые обсуждались. Это заявление будет опубликовано в ближайшее время», — отметил Трамп.

Ранее Зеленский заявлял, что ожидает обсуждения деталей следующих шагов, а также ожидает услышать от Трампа детали телефонного разговора с Путиным, который состоялся накануне.

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