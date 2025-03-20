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Бумажные ловушки — в Минюсте объяснили, как не испортить нотариальное дело

00:06, 20 марта 2025
Для совершения нотариальных действий не принимаются документы, которые не соответствуют требованиям законодательства, содержат сведения, унижающие честь, достоинство и деловую репутацию физического или юридического лица, а также имеют в тексте дописки.
Бумажные ловушки — в Минюсте объяснили, как не испортить нотариальное дело
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Южное межрегиональное управление Министерства юстиции сообщило, что во избежание лишних хлопот и экономии времени перед обращением к нотариусу стоит заранее ознакомиться с требованиями к документам, подаваемым для совершения нотариальных действий. В ведомстве подчеркнули, что неправильно оформленные документы могут стать препятствием на пути к важному событию.

Согласно статье 46 Закона Украины «О нотариате» (далее – Закон), нотариус имеет право запрашивать у физических и юридических лиц документы, необходимые для совершения нотариальных действий. Основные требования к ним определены статьей 47 Закона и главой 8 раздела II Порядка совершения нотариальных действий, утвержденного приказом Министерства юстиции Украины от 22.02.2012 № 296/5.

Для совершения нотариальных действий не принимаются документы, которые:

  • не соответствуют требованиям законодательства;
  • содержат сведения, унижающие честь, достоинство и деловую репутацию физического или юридического лица;
  • имеют в тексте подчистки, приписки, зачеркнутые или нечитаемые фрагменты;
  • написаны карандашом;
  • порванные или оформленные на нескольких листах без должного прошивания, нумерации и заверения печатью.

Приписки, зачеркнутые слова или иные исправления, содержащиеся в документах, подаваемых для совершения нотариальных действий, должны быть заверены подписью соответствующего должностного лица и печатью учреждения, предприятия или организации (при наличии) или лица, выдавшего документ. При этом исправления должны быть сделаны таким образом, чтобы можно было прочитать как исправленный, так и первоначальный (ошибочный) вариант текста.

Если удостоверяемые, выдаваемые или заверяемые документы состоят из двух и более отдельных листов, они должны быть скреплены способом, исключающим их разъединение без нарушения целостности, с указанием количества прошитых (прошнурованных), пронумерованных и скрепленных листов с подписью и печатью нотариуса.

Также нотариус проверяет подлинность каждого листа документа, если он оформлен на специальных бланках нотариальных документов и подается для совершения нотариальных действий. Это делается с помощью Единого реестра специальных бланков нотариальных документов согласно Порядку ведения Единого реестра специальных бланков нотариальных документов, утвержденному приказом Министерства юстиции Украины от 04.11.2009 № 2053/5.

При этом следует отметить, что нотариус не несет ответственности, если лицо подало поддельные документы или предоставило ложную информацию.

Если необходимые документы не поданы, нотариальное действие может быть отложено, приостановлено или вовсе отклонено.

Документы необходимо подать в срок, определенный нотариусом, но не позднее одного месяца.

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