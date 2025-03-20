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Паперові пастки — у Мін’юсті пояснили, як не зіпсувати нотаріальну справу

00:06, 20 березня 2025
Для вчинення нотаріальних дій не приймаються документи які не відповідають вимогам законодавства, містять відомості, що принижують честь, гідність та ділову репутацію фізичної або юридичної особи, а також мають в тексті дописки.
Паперові пастки — у Мін’юсті пояснили, як не зіпсувати нотаріальну справу
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Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції повідомило, щоб уникнути зайвого клопоту та зекономити час, перед зверненням до нотаріуса варто заздалегідь ознайомитися з вимогами до документів, що подаються для вчинення нотаріальних дій. У відомстві підкреслили, що неправильно оформлені папери можуть стати на заваді важливій події.

Згідно зі статтею 46 Закону України «Про нотаріат» (далі – Закон), нотаріус має право витребовувати від фізичних та юридичних осіб документи, необхідні для вчинення нотаріальних дій. Основні вимоги до них визначені статтею 47 Закону та главою 8 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5.

Для вчинення нотаріальних дій не приймаються документи які:

– не відповідають вимогам законодавства;

– містять відомості, що принижують честь, гідність та ділову репутацію фізичної або юридичної особи;

– мають в тексті підчистки, дописки, закреслення чи нечитабельні фрагменти;

– написані олівцем;

– порвані або викладені на кількох аркушах без належного зшивання, нумерації та засвідчення печаткою.

Дописки, закреслені слова чи інші виправлення, які є в документах, що подаються для вчинення нотаріальних дій, повинні бути застережені підписом відповідної посадової особи і печаткою установи, підприємства або організації (у разі наявності) чи особи, яка видала документ. При цьому виправлення повинні бути зроблені таким чином, щоб можна було прочитати як виправлене, так і помилково написане, а потім виправлене чи закреслене.

У разі якщо документи, що посвідчуються, видаються або засвідчуються, викладені на двох і більше окремих аркушах, вони повинні бути з’єднані у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення їх цілісності, із зазначенням кількості прошитих (прошнурованих), пронумерованих і скріплених аркушів, з проставлянням підпису та печатки нотаріуса.

Також нотаріус перевіряє справжність кожного аркуша документа, який викладений на спеціальних бланках нотаріальних документів та подається для вчинення нотаріальних дій, за допомогою Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів згідно з Порядком ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 04.11.2009 № 2053/5.

Водночас слід зауважити, що нотаріус не несе відповідальності, якщо особа подала підроблені документи чи надала неправдиву інформацію. У разі неподання необхідних документів нотаріальна дія може бути відкладена, зупинена або ж у ній буде відмовлено.

Документи необхідно подати у строк, визначений нотаріусом, але не більше ніж один місяць.

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