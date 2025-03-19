Чому важливо проходити перевірку лічильників газу вчасно – наслідки для споживачів

Невчасна перевірка лічильників газу може призвести до завищених рахунків.

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Споживачі газу в Україні повинні своєчасно проходити перевірку лічильників, оскільки її відсутність може призвести до неправильно нарахованих сум в квитанціях. Якщо повірку не здійснити вчасно, газова служба не зможе гарантувати точність показань приладу, і в результаті споживачі можуть змушені будуть платити за газ за встановленими нормативами, що часто є значно дорожче. Про це йдеться в матеріалі видання «На пенсії».

Періодичність повірки залежить від класу точності лічильника. Для приладів з класом точності 1 повірку потрібно проводити раз на два роки, а для лічильників класу 1,5 — раз на вісім років.

Крім планових перевірок, є й випадки, коли необхідно пройти позачергову повірку. Це може бути потрібно, якщо:

є сумніви в достовірності показань приладу;

пошкоджено повірочне клеймо;

лічильник тривалий час не використовувався.

Також слід нагадати, що відповідно до постанови Кабміну № 440 від 7 квітня 2023 року, під час воєнного стану повірка лічильників не є обов'язковою для:

жителів тимчасово окупованих територій, які мають пройти перевірку протягом трьох місяців після завершення воєнного стану;

громадян, які проживають у зоні активних бойових дій, для яких надається шість місяців після завершення воєнного стану для проходження перевірки.

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