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Родичі членів ВККС та Вищої ради правосуддя вдало склали іспит на посади суддів апеляційних господарських судів

17:37, 19 березня 2025
Члени Вищої ради правосуддя також вдало склали іспит.
Родичі членів ВККС та Вищої ради правосуддя вдало склали іспит на посади суддів апеляційних господарських судів
Джерело фото: ВККС
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Вища кваліфікаційна комісія суддів 19 березня 2025 року оприлюднила декодовані результати практичного завдання, яке 26-27 лютого виконали 98 кандидатів на 58 посад суддів апеляційних господарських судів у межах конкурсу на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів.

Як вже повідомляла «Судово-юридична газета», прохідний бал у 112,5 балів набрали 83 кандидати, тобто 84,7%.

Відповідно, невдало виконали практичне завдання 15 кандидатів, тобто 15,3%.

Найбільший бал за практичне завдання отримав адвокат Дмитро Бородкін, який набрав 136,5 балів.

Також вдало практичне завдання виконали родичі членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя.

Наприклад, прохідний бал набрали дружина члена ВККС Романа Сабодаша Юлія Амірова та родич члена ВККС Руслана Мельника суддя Сергій Масловський.

Успішно виконала практичне завдання і дружина члена Вищої ради правосуддя Дмитра Лук’янова Ганна Пономарьова.

Крім того, вдало виконали практичне завдання і члени Вищої ради правосуддя Юлія Бокова та Микола Мороз.

Далі кандидатів чекають спеціальна перевірка та співбесіди з Другою палатою ВККС.

За даними «Судово-юридичної газети, перевірку практичних завдань кандидатів на посади суддів господарської спеціалізації здійснювала колегія ВККС у складі:

Михайло Богоніс

Надія Кобецька

Галина Шевчук

З результатами усіх кандидатів на посади суддів апеляційних господарських судів можна ознайомитися нижче:

Автор: В’ячеслав Хрипун

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