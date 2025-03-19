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Лікарі в «Феофанії» після 13-годинної операції зберегли ногу пораненому військовому

23:30, 19 березня 2025
У клінічній лікарні «Феофанія» успішно виконали унікальну мікрохірургічну операцію для порятунку ноги пораненого військового.
Лікарі в «Феофанії» після 13-годинної операції зберегли ногу пораненому військовому
Фото: МОЗ
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У клінічній лікарні «Феофанія» медики вперше виконали складну мікрохірургічну операцію, яка дозволила зберегти ногу пораненому військовому та уникнути ампутації. Операція була проведена після важкої мінно-вибухової травми, яка призвела до значних пошкоджень м’яких тканин і кісток гомілки. Про це повідомили в МОЗ.

Під час евакуації пораненому неодноразово пропонували ампутувати кінцівку, однак військовий категорично відмовлявся. У «Феофанії» вирішили боротися за збереження ноги. Реконструктивний хірург Михайло Сауляк разом із командою хірургів-травматологів здійснили складну трансплантацію шкірно-м’язового клаптя латисимус дорсі, що є однією з найскладніших мікрохірургічних операцій.

Операція тривала 13 годин, і найскладнішим етапом стало виконання мікросудинного анастомозу — з’єднання судин діаметром 1-3 міліметри, що забезпечує кровопостачання трансплантованого клаптя. Недотримання точності на будь-якому етапі могло призвести до невдачі, але операція минула успішно.

Після операції поранений перебував під наглядом лікарів протягом місяця для запобігання ускладнень. Зараз його гомілка повністю загоїлася, і кінцівку вдалося зберегти. Наступним етапом лікування стане відновлення великогомілкової кістки.

Міністерство охорони здоров'я зазначило, що така операція відкриває нові можливості для збереження кінцівок і відновлення функціональності у поранених військових і цивільних, які раніше могли б бути приречені на ампутацію.

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